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Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX до июня

American Airlines продлила приостановку эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX до 5 июня, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

В заявлении отмечается, что такое решение приведет к отмене примерно 90 рейсов в день согласно расписанию.

24 марта авиакомпания сообщила, что планирует отказаться от использования самолетов этой модели до конца апреля.

Экономика
Трамп решил запретить полеты Boeing 737 MAX

Президент США Дональд Трамп 13 марта ввел запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Поводом для такого решения стали две авиакатастрофы, произошедшие менее чем за полгода: в октябре в Индонезии упал Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, а 10 марта в Эфиопии разбился такой же самолет Ethiopian Airlines. 

От использования самолетов этого типа отказались ряд авиакомпаний, а страны стали запрещать их полеты в своем воздушном пространстве. Сам Boeing попросил приостановить полеты всего глобального флота 737 MAX, который состоит из 371 самолета. 14 марта Reuters сообщил, что производство самолетов продолжается, но их поставки заморожены. 
 

Теги: American Airlines, Boeing 737, запрет на полеты
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