American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX до июня

American Airlines продлила приостановку эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX до 5 июня, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

В заявлении отмечается, что такое решение приведет к отмене примерно 90 рейсов в день согласно расписанию.

24 марта авиакомпания сообщила, что планирует отказаться от использования самолетов этой модели до конца апреля.

Президент США Дональд Трамп 13 марта ввел запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Поводом для такого решения стали две авиакатастрофы, произошедшие менее чем за полгода: в октябре в Индонезии упал Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, а 10 марта в Эфиопии разбился такой же самолет Ethiopian Airlines.