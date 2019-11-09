Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из Швеции, прилетел в Хабаровск. Об этом сообщает «РИА Новости».

В аэропорту россиянин сообщил журналистам, что чувствует себя нормально, отметив, что не был в Хабаровске семь лет. Лисов также рассказал, что двое из его детей раньше никогда не были в России.

«Сначала отдохнем, потом будем продолжать дела делать», — заявил он, говоря о планах на будущее. Россиянин сообщил, что в ближайшее время планирует найти детский сад и школу для детей, а также заняться поиском работы. Лисов отметил, что владеет квартирой в Хабаровске, где и будет жить с дочерьми.

В 2007 году власти Швеции забрали у россиянина детей после того, как их мать попала в больницу с шизофренией. Органы опеки сочли, что мужчина не справлялся с воспитанием дочерей. Детей разместили в приемной семье выходцев из Ливана.

В апреле 2019 года Лисова с тремя дочерьми задержали в аэропорту Варшавы, откуда они собирались вылететь в Россию. В Польше россиянин подал прошение о предоставлении статуса беженца. Швеция объявила мужчину в международный розыск. Окружной суд Варшавы решил не выдавать Лисова. 3 ноября россиянин с дочерьми прилетел в Москву.