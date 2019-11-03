Вывезший детей из Швеции россиянин прилетел в Москву

Россиянин Денис Лисов, который вывез своих детей из Швеции, прилетел вместе с ними в Москву из Варшавы, передает «РИА Новости».

«Я хотел приехать быстрее домой из Швеции спокойно и начать спокойно нашу жизнь, но получилось как получилось — прогремели на всю Европу», — заявил Лисов.

В разговоре он подчеркнул, что и он, и его дочери являются гражданами России. Лисов сообщил, что вместе с дочерьми планирует обосноваться в Хабаровске, где они не были восемь лет.

Шведские власти забрали детей у отца в 2017 году, когда их мать с шизофренией попала в больницу. В органах опеки посчитали, что мужчина не справлялся с воспитанием дочерей. Детей разместили в приемной семье выходцев из Ливана.

В апреле 2019 года Лисов с тремя дочерьми задержали в аэропорту Варшавы, откуда они собирались вылететь в Россию. В Польше мужчина подал прошение о предоставлении статуса беженца.