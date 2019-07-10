Польша отказала в экстрадиции сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы решил не выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих детей, которые ранее были переданы в приемную семью. Об этом на своей странице в Twitter сообщил адвокат Лисова Бартош Левандовский.

По информации юриста, суд постановил, что в случае экстрадиции россиянин будет лишен свободы и потеряет детей — таким образом ордер нарушает его гражданские права, так как в Польше его преступление не доказано. Судья также отметил, что дети эмоционально связаны с отцом и, в отличие от приемной семьи, рядом с ним находится в безопасности.

Лисов и трое его несовершеннолетних детей ранее жили в Швеции вместе с матерью, которая попала в больницу с тяжелым заболеванием. Шведские власти решили, что отец не может справиться с уходом за детьми, и отдали их в приемную семью мусульман. В итоге Лисов, у которого в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране, забрал детей и попытался вывезти их из страны.

В апреле Лисова с детьми задержали в аэропорту Варшавы, в конце июня Швеция объявила его в международный розыск.