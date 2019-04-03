Забравшего своих детей из приемной семьи в Швеции россиянина задержали

Районный суд Варшавы 3 апреля рассматривает дело россиянина Дениса Лисова, который попытался вывести своих детей из Швеции и был задержан в аэропорту Варшавы. Об этом РБК сообщил пресс-атташе посольства России в Польше Владимир Александров.

Александров уточнил, что Лисов не находится в статусе подозреваемого, суд лишь рассматривает вопрос, оставить ли с ним детей.

Советник посольства России в Польше Владислав Выборнов рассказал «РИА Новости», что Лисов и трое несовершеннолетних детей ранее жили в Швеции вместе с матерью, которая попала в больницу. После этого шведские власти решили, что отец якобы не может справиться с уходом за детьми, и отдали их в приемную семью мусульман. По словам Выборнова, у Лисова, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране.

После этого в генконсульстве Гетеборга россиянину выдали свидетельство на возращение в Россию, по которому он пытался вернуться с детьми в Москву через Варшаву, где его и задержали. По словам самого Лисова, которого цитирует агентство, он рассчитывает вместе с детьми вернуться домой в Хабаровск.

При этом ТАСС со ссылкой на адвоката российской семьи Бартоша Левандовского пишет, что Лисов после задержания попросил политического убежища в Польше. Александров сказал РБК, что ему неизвестно о такой просьбе россиянина.