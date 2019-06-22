Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Бартоша Левандовского. Юрист надеется, что польские власти проявят лояльность и не будут экстрадировать россиянина в Стокгольм.

В апреле Лисов с тремя дочерьми 4, 6 и 12 лет были задержаны в аэропорту Варшавы, откуда они собирались вылететь в Россию. В Польше мужчина подал прошение о предоставлении статуса беженца. По его словам, он намерен найти работу и устроить детей в школу и детский сад.

В 2017 году шведские власти забрали детей у отца, когда их мать с шизофренией попала в больницу. В органах опеки уточнили, что мужчина не справлялся с воспитанием дочерей. Дети были размещены в приемной семье выходцев из Ливана. В марте 2019 года Лисов, не лишенный родительских прав, забрал своих дочерей.