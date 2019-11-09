Facebook удалит упоминания имени пожаловавшегося на Трампа осведомителя

Facebook удалит из социальной сети все упоминания предполагаемого имени осведомителя, подавшего жалобу на президента США Дональда Трампа из-за его июньского разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании.

Как заявили в Facebook, любое упоминание имени возможного осведомителя нарушает политику по борьбе с причинением ущерба, предусматривающую запрет на раскрытие данных о «свидетелях, информаторах или активистах». Вместе с тем в компании сообщили, что в дальнейшем могут пересмотреть решение, если имя осведомителя будут широко освещать СМИ или если его будут использовать общественные деятели во время дебатов.

По данным телеканала CNN, видеохостинг YouTube также удалит все видео, в которых содержатся упоминания имени предполагаемого осведомителя. По словам представителя платформы, изменения затронут названия и описания опубликованных на ней видео, а также содержимое роликов.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что осведомитель, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Позже СМИ сообщали о связях осведомителя с Демократической партией США.

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с Зеленским стал поводом для запуска процедуры импичмента американского президента. Демократы утверждают, что он уговаривал главу Украины возобновить антикоррупционное расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной помощи.



В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму беседы лидеров двух стран. Из нее следует, что Трамп действительно затрагивал вопрос о Хантере Байдене, однако не ставил Зеленскому условий.