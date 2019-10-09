СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией

В разговоре с Аткинсоном он признался, что связан с одним из возможных кандидатов в президенты из числа оппонентов Трампа

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Осведомитель, который сообщил подробности разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским мог действовать в интересах Демократической партии, сообщает Washington Examiner. Издание указывает, что в ходе разговора с генеральным инспектором разведывательного сообщества свидетель признал, что зарегистрирован в качестве сторонника Демократической партии. Более того он признался, что тесно связан с одним из возможных кандидатов от демократов на будущих президентских выборах.

«Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner. При этом он не уточнил, о чем конкретно идет речь, и кто именно из демократов мог оказывать влияние на его позицию.

Имя осведомителя по-прежнему держится в тайне. Ранее сообщалось, что речь шла о сотруднике ЦРУ, который общался с людьми из президентской администрации и от них узнал подробности разговора.

Телефонная беседа Трампа с Зеленским 25 июля стала поводом для заявлений демократов о возможном импичменте президента. Они утверждают, что глава США уговаривал руководителя Украины возобновить антикоррупционное расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной помощи.

Позже в Белом доме опубликовали стенограмму беседы. Из нее следует, что Трамп действительно затрагивал вопрос о Хантере Байдене, однако не ставил условий Зеленскому.