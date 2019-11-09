Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги Общество, 01:27 Бывший президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу Политика, 01:19 Зеленский оценил разведение сил у Золотого Политика, 00:53 Будущая глава Еврокомиссии посоветовала ЕС выучить «язык силы» Политика, 00:44 В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра Общество, 00:42 Вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск самолет S7 вернулся в аэропорт Общество, 00:26 Комитет ГА ООН не одобрил инициативу России о переносе работы из США Политика, 00:15 В Калмыкии завели дело против чиновников из-за «установления» ее границ Общество, 00:10 В первый день на поезда в Крым продали около 4 тыс. билетов Общество, 00:01 Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства Политика, 08 ноя, 23:51 Почему опасно водить машину в пуховике РБК и Dunlop, 08 ноя, 23:49 Россияне забрали из Сбербанка почти ₽80 млрд за месяц Финансы, 08 ноя, 23:36 В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД Политика, 08 ноя, 23:25 В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке Общество, 08 ноя, 22:52
Политика ,  
0 
Зеленский оценил разведение сил у Золотого

Разведение сил в районе города Золотого прошло безопасно и в срок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшаром Халитом Чевиком. Информация о визите опубликована на сайте украинского президента.

Зеленский заявил, что ситуация была сложной, однако разведение состоялось в срок. Он также выразил благодарность «и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал». Президент Украины отметил, что лично посещает места, в которых запланировано разведение сил и средств. По словам Зеленского, там он знакомится с условиями жизни местного населения и узнает их отношение к разведению.

Политика
В ЛНР заявили об окончании разведения сил в Донбассе

Украина и самопровозглашенная ЛНР начали разведение сил у Золотого 29 октября, отвод войск завершился 1 октября.

В ходе встречи с украинским лидером глава миссии ОБСЕ подтвердил возобновление процесса разведения в районе Петровского. Оно должно начаться в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск). Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о готовности к началу разведения 9 ноября, отметив, что власти республики направили соответствующее уведомление в ОБСЕ.

Согласно предыдущим договоренностям трехсторонней контактной группы, разведение сил в Петровском должно было начаться 4 ноября, однако позже Киев заявил о пересмотре даты из-за обстрелов 30 октября.

Разведение войск и техники в районе населенных пунктов Петровское и Золотое являются неотъемлемыми пунктами «формулы Штайнмайера», регламентирующей шаги по наделению Донбасса особым статусом. Отвод войск также является условием проведения саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
Материалы по теме
В ЛНР заявили об окончании разведения сил в Донбассе
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Политика
В ДНР подтвердили готовность к разведению войск в Петровском 9 ноября
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter