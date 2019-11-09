Зеленский оценил разведение сил у Золотого

Разведение сил в районе города Золотого прошло безопасно и в срок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшаром Халитом Чевиком. Информация о визите опубликована на сайте украинского президента.

Зеленский заявил, что ситуация была сложной, однако разведение состоялось в срок. Он также выразил благодарность «и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал». Президент Украины отметил, что лично посещает места, в которых запланировано разведение сил и средств. По словам Зеленского, там он знакомится с условиями жизни местного населения и узнает их отношение к разведению.

Украина и самопровозглашенная ЛНР начали разведение сил у Золотого 29 октября, отвод войск завершился 1 октября.

В ходе встречи с украинским лидером глава миссии ОБСЕ подтвердил возобновление процесса разведения в районе Петровского. Оно должно начаться в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск). Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о готовности к началу разведения 9 ноября, отметив, что власти республики направили соответствующее уведомление в ОБСЕ.