В ЛНР подтвердили начало разведения сил у Золотого

Украина и силы самопровозглашенной Луганской народной республики приступили к разведению сил в районе города Золотое. Об этом заявил министр иностранных дел и уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, передает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Дейнего отметил, что в Луганске получили информацию о готовности Киева начать отвод войск из Золотого лишь за два часа до начала разведения. Вместе с тем, заявил Дейнего, в ЛНР были готовы к этому, поскольку отвод ополченцев готовился еще с 7 октября — даты, которая была в начале октября согласована контактной группой в Минске.

«Нам удалось наконец-то заставить Украину приступить к устранению нарушений на участке разведения в Золотом!» — заявил он.

ЛИЦ со ссылкой на корреспондента подтверждает, что разведение сил действительно началось. Представители украинской армии и народной милиции ЛНР запустили сигнальные ракеты, означающие начало отвода сил.