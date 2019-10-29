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В ЛНР подтвердили начало разведения сил у Золотого

Украина и силы самопровозглашенной Луганской народной республики приступили к разведению сил в районе города Золотое. Об этом заявил министр иностранных дел и уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, передает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Дейнего отметил, что в Луганске получили информацию о готовности Киева начать отвод войск из Золотого лишь за два часа до начала разведения. Вместе с тем, заявил Дейнего, в ЛНР были готовы к этому, поскольку отвод ополченцев готовился еще с 7 октября — даты, которая была в начале октября согласована контактной группой в Минске.

«Нам удалось наконец-то заставить Украину приступить к устранению нарушений на участке разведения в Золотом!» — заявил он.

ЛИЦ со ссылкой на корреспондента подтверждает, что разведение сил действительно началось. Представители украинской армии и народной милиции ЛНР запустили сигнальные ракеты, означающие начало отвода сил.

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Ранее о начале отвода сил от Золотого сообщил МИД Украины. Необходимость разведения сил от линии соприкосновения в Донбассе была зафиксирована соглашениями еще в 2016 году. Отвод войск назывался одним из условий проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии).

Теги: ЛНР, отвод войск, Донбасс, Украина
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