Патриарх Кирилл прекратит поминать патриарха Африки из-за церкви Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекратит поминать за богослужением патриарха Александрийского Федора II. Об этом сообщает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

По словам Легойды, это связано с тем, что Федор II решил признать новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ) и ее предстоятеля Сергея Думенко (митрополита Епифания).

«Из Александрии пришла весьма печальная новость о решении патриарха Александрийского Феодора признать главу украинских раскольников Сергея Думенко (митрополита Епифания) и внести его имя в диптихи Александрийской церкви», — говорится в сообщении Легойды. Это, заявил он, делает невозможным поминовение патриарха Александрийского патриархом Кириллом.

8 ноября ПЦУ сообщила о том, что ее признала еще одна поместная церковь — Александрийская. Патриарх всея Африки Федор II помянул предстоятеля ПЦУ Епифания во время пятничного богослужения наравне с прочими признанными предстоятелями.

В ПЦУ отметили, что ее автокефалию признала одна из древнейших поместных церквей. Ранее это сделала Элаадская православная церковь, после чего РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви.