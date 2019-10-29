ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ). Текст письма архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима, который поздравил неканоническую украинскую церковь с автокефалией, опубликован на сайте ПЦУ.

Из направленного 21 октября письма следует, что Иероним признает Епифания Думенко в качестве митрополита Киевского и всея Украины. Таким образом Элладская церковь становится первой, которая официально признает новую автокефальную церковь Украины.

Текст послания главы греческой церкви также опубликовало греческое агентство Romfea, которое специализируется на церковных новостях. Отмечается, что письмо было отправлено после совместной службы Иеронима со Вселенским патриархом Варфоломеем в Салониках.

12 октября Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины. В ответ на это Русская православная церковь пригрозила прекратить молитвенное общение с иерархами греческой церкви, которые признают неканоническую ПЦУ.

Православная церковь Украины была образована в декабре 2018 года на объединительном соборе в Киеве. В нее вошли действовавшие в стране неканонические церковные структуры, в том числе Украинская автокефальная православная церковь. Ее возглавил избранный митрополит Епифаний (Думенко).