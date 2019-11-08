Православная церковь Украины сообщила о признании церковью всея Африки

Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила, что ее официально признала еще одна общепризнанная поместная церковь — Александрийская. Об этом говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

Как пояснили в ПЦУ, предстоятель Александрийской православной церкви — папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II, помянул предстоятеля ПЦУ Епифания во время пятничного богослужения в списке прочих глав официально признанных православных церквей.

«Таким образом, одна из древнейших Поместных Церквей, вторая после Вселенского Патриархата за местом в диптихе, присоединилась к признанию автокефалии Православной Церкви Украины. Мы благодарим наших православных братьев за поддержку в непростое время становления и взаимно молимся за них и весь Александрийский Патриархат», — говорится в сообщении.

Александрийская православная церковь является одной из старейших поместных церквей. В диптихе (списке на поминовение) в православной традиции предстоятель Александрийской православной церкви упоминается вторым после константинопольского патриарха. Каноническая юрисдикция Александрийской церкви — весь африканский континент.

В конце октября автокефалию православной церкви Украины признала Элладская православная церковь. После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с главой Элладской церкви.