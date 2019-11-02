РПЦ разорвала отношения с предстоятелем Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви из-за признания автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в субботу заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

При этом митрополит отметил, что РПЦ не прекращает общение со всей Элладской церковью. Он добавил, что общение сохранится с теми архиереями, которые не признают украинский раскол. «А такие в Элладской церкви есть», — приводит слова митрополита «РИА Новости».

РПЦ ранее пригрозила Элладской церкви разрывом отношений в случае признания ПЦУ. На этой неделе стало известно, что Элладская церковь признала автокефалию Православной церкви Украины.

ПЦУ была образована на объединительном соборе в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой церкви стал митрополит Епифаний (Думенко). Событию предшествовало решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви. РПЦ не признала собор и его итоги, отношения РПЦ с Константинополем также разорваны.