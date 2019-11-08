Лавров ответил на слова Макрона о смерти мозга НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО, передает корреспондент РБК.

«Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать», — сказал министр. Лавров отметил, что Макрон гораздо лучше знает НАТО, чем он, так как Франция — один из лидеров Североатлантического альянса. Глава МИДа заявил, что Россия хотела бы иметь с НАТО нормальный диалог и выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. «Как только НАТО выздоровеет, мы не заставим себя ждать», — пообещал дипломат.

Лавров также сообщил, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США. Соединенные Штаты вышли из договора РСМД 2 августа этого года.

Ранее Макрон заявил, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал он.