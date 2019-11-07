Morgan Stanley потребовал $99 млн от экс-акционера санируемого МИнБанка

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Morgan Stanley о взыскании порядка $99 млн с ООО «МИБ-Инвестиции», являющегося экс-акционером санируемого Московского индустриального банка (МИнБанк). Это следует из материалов, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

В карточке дела отмечается, что иск поступил в суд 5 ноября. Пока его не приняли к производству. В материалах дела не указываются основания исковых требований.

ЦБ объявил о санации МИнБанка силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) в конце января этого года. На тот момент кредитная организация находилась на 33-м месте по активам в банковской системе России, банк специализировался на кредитовании юридических лиц. В июле регулятор объявил о докапитализации МИнБанка на 128,7 млрд руб.

В августе зампред Банка России Василий Поздышев сообщил, что после начала санации ЦБ обнаружил в кредитной организации «единый центр управления полетами», который занимался отчетностью и финансовыми потоками 50 заемщиков банка, — управляющую компанию «Инвестиции. Финансы. Капитал». На ее клиентов приходилось около 80 млрд руб. долгов, которые они прекратили обслуживать. При этом гендиректором этой организации работал заместитель главного бухгалтера банка. В УК «ИФК» опровергли какую-либо причастность к серым схемам.



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https://www.rbc.ru/finances/10.03.2019/5d9575949a7947674d3d0360