ЦБ нашел «центр управления полетами» в отправленном на санацию банке

После ввода в МИнБанке временной администрации свои долги в нем прекратили обслуживать около 50 заемщиков, сообщил зампред ЦБ. Их финансовую отчетность готовила компания, гендиректор которой по совместительству работал в банке

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ЦБ после начала санации Московского индустриального банка обнаружил в кредитной организации «единый центр управления полетами» за 80 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил зампред Банка России Василий Поздышев.

По его словам, после того как в МИнБанк ввели временную администрацию, свои долги в нем прекратили обслуживать около 50 заемщиков. При этом они «вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность», отметил Поздышев.

Финансовой отчетностью этих заемщиков и управлением их финансовыми потоками занималась одна и та же компания — УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК), выяснила временная администрация. Гендиректором этой организации работал заместитель главного бухгалтера банка, а в помещении МИнБанка нашли сервер ИФК, добавил зампред ЦБ.

«Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», — отметил Поздышев. По данным ЦБ, дисбаланс между активами и пассивами МИнБанка составляет 94 млрд руб., при этом около 80 млрд руб. приходится именно на этих заемщиков.