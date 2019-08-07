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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,51%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Финансы ,  
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ЦБ нашел «центр управления полетами» в отправленном на санацию банке
После ввода в МИнБанке временной администрации свои долги в нем прекратили обслуживать около 50 заемщиков, сообщил зампред ЦБ. Их финансовую отчетность готовила компания, гендиректор которой по совместительству работал в банке
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

ЦБ после начала санации Московского индустриального банка обнаружил в кредитной организации «единый центр управления полетами» за 80 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил зампред Банка России Василий Поздышев.

По его словам, после того как в МИнБанк ввели временную администрацию, свои долги в нем прекратили обслуживать около 50 заемщиков. При этом они «вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность», отметил Поздышев.

Финансовой отчетностью этих заемщиков и управлением их финансовыми потоками занималась одна и та же компания — УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК), выяснила временная администрация. Гендиректором этой организации работал заместитель главного бухгалтера банка, а в помещении МИнБанка нашли сервер ИФК, добавил зампред ЦБ.

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«Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», — отметил Поздышев. По данным ЦБ, дисбаланс между активами и пассивами МИнБанка составляет 94 млрд руб., при этом около 80 млрд руб. приходится именно на этих заемщиков.

Как заявил «Ведомостям» руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Александр Сотов, подобную схему используют и банки, и компании. В частности, из единого центра управлялись некоторые компании из дела ЮКОСа и активы Мастер-банка. По словам партнера FMG Group Михаила Фаткина, есть вероятность, что заемщики могут оказаться «техническими компаниями», которые в реальности не ведут хозяйственной деятельности.

ЦБ объявил о санации МИнБанка силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) в конце января. На тот момент кредитная организация, собственником и президентом которой был Абубакар Арсамаков, занимала 33-е место по активам в банковской системе России. Банк специализировался на кредитовании юрлиц. По словам Поздышева, на этот сегмент приходилось 183 млрд руб. из баланса в 316 млрд руб. Причем 123 млрд руб. из них — это «потенциально проблемные кредиты», отмечал зампред Банка России.

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ЦБ вольет в санированный МИнБанк почти 130 млрд руб.

В июле регулятор объявил, что докапитализирует МИнБанк на 128,7 млрд руб. Эта сумма превысила предварительные оценки дыры в капитале банка, которая составляла от 60 млрд до 100 млрд руб.

Поздышев ранее говорил, что в кредитной организации не было «криминальных историй» или случаев «массового кредитования собственниками самих себя и своих собственных проектов». По его словам, банк выдавал большое количество рыночных кредитов, но не самым рентабельным компаниям.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Московский индустриальный банк, Центробанк, Василий Поздышев
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