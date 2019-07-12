ЦБ вольет в санированный МИнБанк почти 130 млрд руб.

ЦБ вольет в санированный МИнБанк почти 130 млрд руб.

Это выше предварительных оценок «дыры» в капитале банка, которые ЦБ делал на старте оздоровления МИнБанка. На момент решения о санации финансовая организация входила в топ-50 российских банков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России докапитализирует Московский Индустриальный банк на 128,7 млрд руб., сообщил регулятор на свое сайте. Изменения вносятся в план участия ЦБ по предупреждению банкротства МИнБанка.

На 128,7 млрд руб. ЦБ выкупит дополнительный выпуск акций кредитной организации и станет владельцем 99,9% его обыкновенных акций. После вливания средств в капитал МИнБанка будет обеспечно соблюдение им нормативов достаточности с учетом требуемых надбавок, отметили в ЦБ.

ЦБ забрал МИнБанк в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в январе 2019 года. Тогда банк занимал 33-е место по активам в российской банковской системе. Меры, предпринятые ЦБ ранее, позволили «остановить отток средств клиентов и обеспечить работу МИнБанка в стандартном режиме», сообщил регулятор.

По словам первого зампреда ЦБ Василия Поздышева, банк специализировался на кредитовании юрлиц. Из баланса в 316 млрд руб. 183 млрд руб. приходились на кредиты юрлицам. Причем 123 млрд руб. из них — это «потенциально проблемные кредиты», говорил Поздышев.