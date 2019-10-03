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Финансы ,  
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«Центр управления полетами» санируемого МИнБанка ответил на претензии ЦБ
Гендиректор управляющей компании, которую ЦБ назвал «центром управления полетами» МИнБанка, считает утверждения регулятора ошибочными. Он отметил, что УК продолжала получать от банка деньги уже после ввода временной администрации
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Управляющая компания «Инвестиции. Финансы. Капитал» (УК «ИФК») не была «центром управления полетами» в попавшем под санацию Московском Индустриальном банке (МИнБанк) и не готовила финансовую отчетность для десятков заемщиков кредитной организации. Об этом «Ведомостям» заявил гендиректор УК Нурди Солцаев.

В начале августа ЦБ сообщил, что после ввода временной администрации в МИнБанке обнаружил в организации «единый центр управления полетами» — структуру, которая занималась финансовой отчетностью и управлением финансовыми потоками 50 заемщиков банка. При этом клиенты «вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность».

По данным регулятора, на этих заемщиков приходилось около 80 млрд руб. долгов, которые они прекратили обслуживать. Кроме того, в Центробанке указали, что гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка, а в помещении МИнБанка стоял сервер ИФК.

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Солцаев и его заместитель Дмитрий Добрин настаивают, что регулятор ошибся в оценке работы ИФК и что его информация «не соответствует действительности». Солцаев утверждает, что в 2013 году управляющая компания заключила с МИнБанком договор о сопровождении инвестпроектов клиентов банка и продолжала эту деятельность уже после появления в кредитной организации временной администрации. Последняя оплатила работу УК за январь и февраль 2019 года, отметил Солцаев. 

С апреля выплаты прекратились, так как администрация установила прямой контакт с руководством проблемных заемщиков, уточнил он. Сервер, который находился в помещении МИнБанка, ИФК арендовала, а заместитель главного бухгалтера банка никогда не возглавлял компанию, заверил Солцаев. Более того, сумма долга заемщиков составляла не 80 млрд руб., а 50 млрд, заключил он.

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Реагируя на комментарий Солцаева, ЦБ признал, что гендиректор УК «ИФК» действительно не работал замом главного бухгалтера банка, однако в остальном свои претензии не изменил. До работы в ИФК Солцаев был вице-президентом МИнБанка, а всего в ИФК работали более 30 бывших сотрудников кредитной организации, указал регулятор. По состоянию на 1 января 2019 года, в штате ИФК работали шесть экс-сотрудников МИнБанка из 86 человек, утверждают в управляющей компании.

ЦБ также сообщил, что направил в правоохранительные органы информацию о прекращении обслуживания кредитов 106 клиентов банка, из которых 52 компании, предположительно, связаны с МИнБанком. Контроль над несколькими такими должниками осуществляла ИФК, указали там. В ИФК, в свою очередь, заявили, что отсутствие платежей со стороны заемщиков — «во многом следствие решений ЦБ».

Решение о санации банка регулятор принял 21 января, на тот момент организация занимала 33-е место по активам в российской банковской системе. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что кредитный портфель банка составлял 216 млрд руб., из них 123 руб. — «потенциально проблемные кредиты».

Автор: Артём Губенко
Теги: банк, ЦБ, санация
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