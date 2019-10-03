«Центр управления полетами» санируемого МИнБанка ответил на претензии ЦБ

Гендиректор управляющей компании, которую ЦБ назвал «центром управления полетами» МИнБанка, считает утверждения регулятора ошибочными. Он отметил, что УК продолжала получать от банка деньги уже после ввода временной администрации

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Управляющая компания «Инвестиции. Финансы. Капитал» (УК «ИФК») не была «центром управления полетами» в попавшем под санацию Московском Индустриальном банке (МИнБанк) и не готовила финансовую отчетность для десятков заемщиков кредитной организации. Об этом «Ведомостям» заявил гендиректор УК Нурди Солцаев.

В начале августа ЦБ сообщил, что после ввода временной администрации в МИнБанке обнаружил в организации «единый центр управления полетами» — структуру, которая занималась финансовой отчетностью и управлением финансовыми потоками 50 заемщиков банка. При этом клиенты «вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность».

По данным регулятора, на этих заемщиков приходилось около 80 млрд руб. долгов, которые они прекратили обслуживать. Кроме того, в Центробанке указали, что гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка, а в помещении МИнБанка стоял сервер ИФК.

Солцаев и его заместитель Дмитрий Добрин настаивают, что регулятор ошибся в оценке работы ИФК и что его информация «не соответствует действительности». Солцаев утверждает, что в 2013 году управляющая компания заключила с МИнБанком договор о сопровождении инвестпроектов клиентов банка и продолжала эту деятельность уже после появления в кредитной организации временной администрации. Последняя оплатила работу УК за январь и февраль 2019 года, отметил Солцаев.