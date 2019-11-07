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«Дело 27 июля» ,  
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Российские рэперы написали письмо в поддержку фигуранта «дела 27 июля»

Группа российских рэперов, в число которых входят Oxxxymiron, Noize MC, «Кровосток», Слава КПСС и другие, подписали открытое письмо в поддержку фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова и других участников протестов. Оно опубликовано на сайте проекта The Flow.

В письме отмечается, что Раджабов с 9 класса пишет рэп, записывал треки в студии и продолжает писать тексты, находясь в СИЗО. Накануне Oxxxymiron выпустил свой новый трек, в который вошли записи голоса Раджабова.

«Требуем прекратить уголовное преследование Самариддина Раджабова и других фигурантов «московского дела», — говорится в тексте письма.

В открытом письме также перечисляются имена еще 18 фигурантов уголовных дел о массовых протестах в Москве.

Некоторые музыканты, подписавшие письмо, ранее уже выступали публично против преследования участников протестов в Москве. Так, Oxxxymiron в августе подписал поручительство за студента Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Егора Жукова, которого арестовали в рамках дела о массовых беспорядках и предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК России). Группа «Кровосток» выступала на крупнейшей санкционированной протестной акции в Москве этим летом 10 августа на проспекте Сахарова.

Общество
«Дело 27 июля». Что важно знать

Летом 2019 года в Москве прошли массовые акции протеста в поддержку не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Причиной их недопуска ЦИК называл большой процент брака в подписных листах. Несогласованный митинг 27 июля стал самым крупным по числу задержаний. По его итогам полиция, согласно официальным данным, задержала свыше 1 тыс. человек. По «делу 27 июля» уже были осуждены на различные сроки пять человек, обвиненных в применении насилия в отношении представителей власти и неоднократном нарушении порядка проведения акций.

Самариддина Раджабова обвиняют в том, что он кинул пластиковую бутылку в сотрудников правопорядка. Его действия квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти.

Теги: рэп, протесты, уголовное дело
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