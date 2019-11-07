Адвокат либертарианца Светова назвал причину допроса и обыска

6 ноября либертарианец рассказал, что его вызвали на допрос в Следственный комитет. Затем стало известно, что дома у одного из лидеров партии провели обыски. Позже адвокат Светова сообщил, что его допрашивают в связи с уголовным делом по статьям 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и 135 (развратные действия) УК РФ.

Речь идет о публикациях фотографий Светова и его девушки в социальных сетях в 2012 году. По словам Бирюкова, следователей интересовало, было ли на момент публикации девушке 16 лет. «Этой девушке 16 лет на момент опубликования фотографии было. Фотография не эротическая и не порнографическая», — говорил правозащитник.