Адвокат либертарианца Светова назвал причину допроса и обыска

Уголовное дело, по которому проходит свидетелем член Либертарианской партии Михаил Светов, было возбуждено по инициативе сотрудников МИЦ «Известия». Об этом РБК заявил адвокат Светова Михаил Бирюков.
По его словам, 7 августа МИЦ «Известия» выявил пользователя социальных сетей Instagram и Twitter, разместившего изображения, которые стали поводом для допроса Светова.
«Никакие заявления в правоохранительные органы мы не писали», — заявили РБК в пресс-службе МИЦ «Известия».
«Я не говорю, что заявление написали в МИЦ «Известия», но следствием установлено, что средством массовой информации выявлен пользователь соцсетей. А потом, как я предполагаю, МИЦ «Известия» этой информацией поделились с органами следствия», — сказал Бирюков.