Адвокат либертарианца Светова назвал причину допроса и обыска

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 63,73 (+0,14) Quote, 13:01
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (+0,12) Quote, 13:01
Рэмзи извинился перед Роналду за гол в матче с «Локомотивом» Спорт, 16:06 В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры Общество, 16:06 Официальные мячи чемпионатов Европы. Фоторепортаж Спорт, 16:05  «Цифровые двойники» в логистике: как математика помогает экономить Pro, 16:00 Путин предложил воспитать поколение в духе ценностей многодетной семьи Общество, 15:56 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 15:51 Орешкин ответил на данные о малом бизнесе на грани стагнации Экономика, 15:44 Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group Технологии и медиа, 15:42 На востоке Москвы автобус врезался в торговые ряды Общество, 15:41 «Bitcoin по $14 000 и $300 за Ethereum»: как изменится рынок к концу года Крипто, 15:37 Продажи автомобилей в России продолжили падение Бизнес, 15:34 Кремль не будет проверять слова Кадырова из материала Би-би-си Политика, 15:32 В Ставрополе задержали министра строительства и архитектуры края Общество, 15:27 Как Максим Фадеев построил и разрушил свою музыкальную империю Стиль, 15:26
Общество ,  
0 
Адвокат либертарианца Светова назвал причину допроса и обыска

Уголовное дело, по которому проходит свидетелем член Либертарианской партии Михаил Светов, было возбуждено по инициативе сотрудников МИЦ «Известия». Об этом РБК заявил адвокат Светова Михаил Бирюков.

По его словам, 7 августа МИЦ «Известия» выявил пользователя социальных сетей Instagram и Twitter, разместившего изображения, которые стали поводом для допроса Светова.

«Никакие заявления в правоохранительные органы мы не писали», — заявили РБК в пресс-службе МИЦ «Известия».

«Я не говорю, что заявление написали в МИЦ «Известия», но следствием установлено, что средством массовой информации выявлен пользователь соцсетей. А потом, как я предполагаю, МИЦ «Известия» этой информацией поделились с органами следствия», — сказал Бирюков.

Общество
Светова отпустили после допроса в Следственном комитете

6 ноября либертарианец рассказал, что его вызвали на допрос в Следственный комитет. Затем стало известно, что дома у одного из лидеров партии провели обыски. Позже адвокат Светова сообщил, что его допрашивают в связи с уголовным делом по статьям 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и 135 (развратные действия) УК РФ.

Речь идет о публикациях фотографий Светова и его девушки в социальных сетях в 2012 году. По словам Бирюкова, следователей интересовало, было ли на момент публикации девушке 16 лет. «Этой девушке 16 лет на момент опубликования фотографии было. Фотография не эротическая и не порнографическая», — говорил правозащитник.

Теги: Либертарианская партия, уголовное дело, новости РБК
Материалы по теме
Светова отпустили после допроса в Следственном комитете
Общество
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Общество
Светов сообщил о вызове на допрос в Следственный комитет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter