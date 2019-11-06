Светов сообщил о вызове на допрос в Следственный комитет

Член Либертарианской партии России Михаил Светов сообщил РБК, что его вызвали на допрос в Следственный комитет.

«Да, мне сегодня утром пришла повестка [на допрос в СК]. Я о ней узнал позже, чем об этом сообщили СМИ. В самой повестке никакой конкретной информации не сообщается: ни по какому делу, ни по какому вопросу. Просто указано время и больше ничего», — сообщил он.

Светов отказался назвать время допроса по причине его возможного переноса «по доступности адвокатов». Он предположил, что его вызвали на допрос не только из-за организации митингов летом 2019 года в Москве. «Это связано с политической работой, не только с митингами, но и с лекциями, которые я читаю», — рассказал Светов.

РБК направил запрос в Следственный комитет.