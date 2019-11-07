Светова отпустили после допроса в Следственном комитете

Допрос члена Либертарианской партии Михаила Светова окончился в ночь на 7 ноября, после чего его отпустили. Об этом он написал в своем Twitter. Информацию подтвердил РБК его адвокат Михаил Бирюков. Бирюков уточнил, что следственные действия окончились в 03:00 7 ноября.

По словам стороны защиты, больше всего в ходе допроса следователей интересовала фотография девушки в его Instagram.

«Главным вопросом было, есть ли этой девушке 16 лет. Этой девушке 16 лет на момент опубликования фотографии было. Фотография не эротическая и не порнографическая. Вопрос стоял, имел ли Светов половые отношения с девушкой, не достигшей 16 лет», — рассказал Бирюков.

Он отметил, что девушку также допросили. Она подтвердила, что состояла в интимных отношениях со Световым, но к тому моменту она уже достигла 16 лет, то есть возраста согласия.

РБК направил запрос в пресс-службу СК.