МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву

В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Президент США приглашен Владимиром Владимировичем Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом», — сказал Рябков, но добавил, что подробностями планов Трампа на это время МИД не располагает.

Путин пригласил Трампа на празднование годовщины Победы после их саммита в Осаке в июне этого года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Трамп отреагировал на это позитивно. Позже американский лидер сообщил, что серьезно рассмотрит приглашение Путина.

Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Москве, подтвердили 17 других лидеров зарубежных стран, говорил в августе помощник президента Юрий Ушаков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона. Кремль также направил приглашение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.