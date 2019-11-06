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Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов сообщил об избиении при задержании

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, рассказал, что при задержании его избили. Об этом он сообщил своему отцу Салиму, передает «Интерфакс».

«Он сказал, что сдался добровольно, но «очень сильно избили, думал, умру», — сказал отец агентству.

Шамсутдинов-старший отметил, что его сын не жалуется на давление со стороны следствия, а также на содержание в СИЗО. По словам отца, Рамиль сказал, что в изоляторе его кормят лучше, чем в военной части.

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Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

25 октября Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части 54160 в поселке Горном. В результате погибли восемь человек, еще двое пострадали. СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Солдата арестовали.

Его отец Салим сообщал РБК, что причиной поступка сына стали неуставные отношения, дедовщина и длительные издевательства. Шамсутдинов заявлял следователям, что пошел на убийство из-за угрозы изнасилования. Его отец также сообщал РБК, что сын намекал на это, но прямо ему не говорил. Комиссия Минобороны выяснила, что у него был личный конфликт с одним из офицеров, однако фактов физического насилия не подтвердила.

Теги: Забайкалье, убийство, задержание, избиение, воинская часть
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