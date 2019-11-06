Лавров не поддержал лишение аккредитации Deutsche Welle

МИД России не поддерживает предложение лишить немецкую телерадиокомпанию аккредитации, заявил глава ведомства Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации СМИ», — сказал Лавров. «Мы не считаем необходимым и возможным вводить ограничения. Мы хотим быть на уровне наших обязательств о свободе слова», — добавил он. По словам министра, он также обсуждал вопрос Deutsche Welle с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром.

Лавров отметил, что DW признала, что ее действия во время акций протестов летом были некорректны.

27 сентября комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросила МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации. В Госдуме посчитали, что DW нарушила российские законы, разместив в Twitter «призывы принять участие в несанкционированных акциях». Речь идет о публикации о несогласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, состоявшемся в Москве 3 августа. Отмечалось, что решение депутатов подкрепил лингвистический анализ. По мнению главы комиссии, в одном из постов DW оправдала экстремистские действия — речь идет о публикации о блогере, осужденном после поста о детях силовиков. В Deutsche Welle ответили, что не собирались вмешиваться в дела России и не призывали к участию в митингах, а «просто цитировали сообщения организаторов».