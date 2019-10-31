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Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом журналистам заявил замминистра экономического развития Петр Засельский, пишет «РИА Новости».

«Мы видим реакцию, что это никому не нужно», — сказал Засельский.

Он добавил, что производительность труда сейчас заключается не в том, чтобы сократить количество рабочих дней, а в том, чтобы сделать их более эффективными. По его мнению, переход на «четырехдневку» может заинтересовать представителей творческих профессий — архитекторов, программистов.

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До этого в Минэкономразвития сообщали, что планируют в качестве эксперимента предложить «четырехдневку» промышленным предприятиям, участвующим в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Переход на четырехдневную рабочую неделю предложил обсудить на государственном уровне председатель правительства Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что такой процесс должен происходить без сокращения заработной платы. Позднее глава правительства пояснял, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от ситуации в экономике страны на конкретных видах производств.

Эксперты посчитали, что в условиях слабого роста экономики и сокращения рабочей силы в стране введение «четырехдневки» невозможно. Тем более без снижения зарплат. И следует ждать скорее увеличения рабочей недели.

Теги: четырехдневная рабочая неделя, нацпроекты, Минэкономразвития
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