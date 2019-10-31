Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом журналистам заявил замминистра экономического развития Петр Засельский, пишет «РИА Новости».

«Мы видим реакцию, что это никому не нужно», — сказал Засельский.

Он добавил, что производительность труда сейчас заключается не в том, чтобы сократить количество рабочих дней, а в том, чтобы сделать их более эффективными. По его мнению, переход на «четырехдневку» может заинтересовать представителей творческих профессий — архитекторов, программистов.

До этого в Минэкономразвития сообщали, что планируют в качестве эксперимента предложить «четырехдневку» промышленным предприятиям, участвующим в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».