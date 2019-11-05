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«Дело 27 июля» ,  
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Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело против Егора Жукова

Высшая школа экономики (ВШЭ) не поддерживает политическую активность своего студента Егора Жукова, которого обвиняют в экстремизме в рамках «дела 27 июля». Об этом заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов.

При этом ректор отметил, что «университет оказывает поддержку Жукову как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность».

Кузьминов сообщил, что ВШЭ также не поддерживает стремление сделать из Жукова символическую фигуру. «Мне кажется, Егор Жуков еще очень молодой человек, его амбиции явно превосходят его знания, так часто бывает», — сказал ректор, добавив, что студент может еще несколько раз поменять свои политические взгляды. Он указал, что Жуков, как и любой другой гражданин, имеет право на справедливый суд.

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«Дело 27 июля». Что важно знать

Егора Жукова задержали 2 августа за участие в массовых беспорядках во время несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В его квартире был проведен обыск. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ и поместили под стражу до конца сентября.

3 сентября студента отпустили под домашний арест, сняли обвинения за участие в массовых беспорядках и предъявили новые обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Следствие считает, что молодой человек разместил на YouTube запись с призывами к экстремистской деятельности. В октябре суд отказал смягчить меру пресечения и оставил его под домашним арестом. За Жукова поручалась, в частности, проректор ВШЭ Валерия Касамара.

27 июля в Москве прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за большого процента брака в подписях. Были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек. 30 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции по ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК РФ и три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских по ст. 318 УК. Реальные сроки получили пять фигурантов «дела 27 июля».

Теги: акции протеста, Ярослав Кузьминов, ВШЭ
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