Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело против Егора Жукова

Высшая школа экономики (ВШЭ) не поддерживает политическую активность своего студента Егора Жукова, которого обвиняют в экстремизме в рамках «дела 27 июля». Об этом заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов.

При этом ректор отметил, что «университет оказывает поддержку Жукову как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность».

Кузьминов сообщил, что ВШЭ также не поддерживает стремление сделать из Жукова символическую фигуру. «Мне кажется, Егор Жуков еще очень молодой человек, его амбиции явно превосходят его знания, так часто бывает», — сказал ректор, добавив, что студент может еще несколько раз поменять свои политические взгляды. Он указал, что Жуков, как и любой другой гражданин, имеет право на справедливый суд.

Егора Жукова задержали 2 августа за участие в массовых беспорядках во время несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В его квартире был проведен обыск. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ и поместили под стражу до конца сентября.