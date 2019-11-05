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МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

«Считаем эту поездку грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

В дипведомстве заявили, что визит Журавлева в ЛНР прошел с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины. В результате министерство бессрочно запретило российскому депутату въезжать на украинскую территорию.

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В МИД отметили, что вместе с правоохранительными органами выясняют, находился ли Журавлев в месте разведения сил и средств в городе Золотое. Дипведомство обратилось к российской стороне с требованием подтвердить факт поездки депутата в ЛНР и дать разъяснения о ее цели.

1 ноября в Золотом завершилось разведение сил и средств. В ЛНР заявляли, что оно прошло в соответствии с принятым в Минске графиком. Однако разведение сил в Петровском в ДНР сорвалось. Командующий Операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко сообщал, что оно начнется 8 ноября если будет соблюдаться режим тишины.

В партии «Родина» сообщали, что 1 ноября начался рабочий визит Журавлева в ЛНР. На следующий день он вместе с другими членами партии посетил город Золотое. Глава партии также пообщался с депутатами Народного совета республики.

Теги: МИД Украины
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