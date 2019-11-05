МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

«Считаем эту поездку грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

В дипведомстве заявили, что визит Журавлева в ЛНР прошел с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины. В результате министерство бессрочно запретило российскому депутату въезжать на украинскую территорию.

В МИД отметили, что вместе с правоохранительными органами выясняют, находился ли Журавлев в месте разведения сил и средств в городе Золотое. Дипведомство обратилось к российской стороне с требованием подтвердить факт поездки депутата в ЛНР и дать разъяснения о ее цели.