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Политика ,  
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В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

Американские власти должны признать, что их санкционная политика потерпела неудачу, заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

«Американцы должны признать, что санкционная политика провалилась. Злоупотребление этим инструментом, а также использование доллара в качестве оружия поставили под сомнение репутацию Вашингтона и положили конец восприятию США в качестве надежного экономического партнера», — сказал Мусави

Отношения между Соединенными Штатами и Ираном обострились на фоне недавних атак дронов на объекты нефтяных месторождений Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ответственность за них взяли на себя хуситы из движения «Ансар аллах», однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедших нападениями иранские власти. Тегеран эти обвинения отрицает. 20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны. Глава иранского регулятора Абдольнасер Хеммати, в свою очередь, отметил, что введенные США санкции менее эффективны, чем любые ограничения, когда-либо вводимые американскими властями против страны, и добавил, что ее экономика «доказала свою устойчивость к санкциям».

Теги: Иран, санкции
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