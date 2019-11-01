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США расширили санкции против Ирана

США ввел санкции против строительного сектора Ирана, сообщает Госдепартамент.

По мнению американского госсекретаря Майка Помпео, новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана. Под ограничения попали четыре вида материалов, которые Тегеран использует в своей программе по производству ракет и ядерного оружия. Госдепаратмент также считает, что иранский строительный сектор напрямую или косвенно подконтролен Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который США признали международной террористической организацией.

В сообщении сказано, что США продолжат усиливать экономическое давление на Иран до тех пор, пока тот не прекратить расширение своей ядерной программы.

Материал дополняется

Теги: Иран, США, санкции
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