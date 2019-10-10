NYT узнала о плане Трампа разрешить некоторым компаниям работать с Huawei

Администрация США намерена выдавать лицензии американским компаниям на поставку товаров китайскому технологическому гиганту Huawei. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Как рассказали собеседники издания, согласие на выдачу лицензий дал на прошлой неделе президент США Дональд Трамп. При этом, отмечается газета, он цитировал неких экспертов, которых не называл по имени и не уточнял, какие именно технологии американские компании смогут передавать Huawei. Разрешение на торговлю с Huawei будет распространяться на товары, которые не затрагивают национальной безопасности страны.

В мае США ввели санкции против Huawei и порядка 70 связанных с ней компаний. Вашингтон считает, что через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе и Huawei, Китай занимается шпионажем.

Запрет касается покупки технологий и оборудования у американских компаний и распространяется, в частности, на закупку ОС Android, которую разрабатывает Google. Это сильно влияет на продажи смартфонов Huawei. Позднее Вашингтон выдал компании временную лицензию, разрешающую Huawei поддерживать существующие сети и устройства и обновлять ПО.

В Huawei потенциальные потери от этих санкций оценили в $30 млрд: президент китайского производителя смартфонов и оборудования для мобильной связи Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за действий США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд.