Трамп потребовал раскрыть информатора по «украинскому делу»

Информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен явить себя, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

По его словам, сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность. «Раскройте разоблачителя и покончите с разводом под названием «импичмент»!» — потребовал Трамп.

Процедуру импичмента в США запустили в конце октября, после появления в американских СМИ материалов о том, что Трамп, беседуя по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказывал давление, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на будущих выборах 2020 года.

31 октября палата представителей одобрила резолюцию об импичменте, что Трамп в свою очередь назвал «величайшей охотой на ведьм». Расследование поручили вести комитету палаты по разведке. В администрации президента сообщили, что готовы к голосованию палаты конгресса за импичмент Трампа.