На Украине заявили о «печальном сценарии» без авиасообщения с Россией

На Украине заявили о «печальном сценарии» без авиасообщения с Россией

Если украинское правительство не восстановит авиасообщение с Россией, то это негативно скажется на авиационной отрасли Украины. Такое мнение высказал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко на своей странице в Facebook.

«Если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — считает он.

Из-за необходимости облетать Россию украинские перевозчики терпят дополнительные убытки, пишет Белашко. Частично решить вопрос может авансовая компенсация стоимости облета. Однако такие меры, по словам политолога, обеспечат лишь выживание отрасли, а не ее полноценное развитие.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 27 сентября прекратила летать между Киевом и Нурсултаном из-за низкой рентабельности. Это стало следствием запрета на использование воздушного пространства России.

В 2014 году Киев ввел санкции против 27 российских авиакомпаний, потребовав от них порядка $5,3 млн из-за полетов в Крым. В октябре 2015 года Украина прекратила авиасообщение с Россией, Москва ответила зеркально.