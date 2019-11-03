СМИ назвали имя попутчика убитого главы центра «Э» по Ингушетии

Третьим человеком, который находился в машине во время убийства начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, был друг погибших 37-летний бизнесмен Гурсман Сапралиев. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал «112».

По данным «112», Сапралиев является владельцем компании ООО «Руспром». Он не пострадал, сейчас его допрашивают.

Руководителя ЦПЭ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда Эльджаркиева убили на юго-западе Москвы вечером 2 ноября. Как видно с камер видеонаблюдения, нападавший, одетый в красную куртку, застрелил двух мужчин, после чего скрылся. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого.

По данным СМИ, мотивом убийства Эльджаркиева могли стать его профессиональная деятельность или личные взаимоотношения.