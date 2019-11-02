Летевший в Баку лайнер вернулся в Москву из-за трещины в лобовом стекле

Летевший в Баку лайнер вернулся в Москву из-за трещины в лобовом стекле

Самолет «Азербайджанских авиалиний», следовавший из Москвы в Баку, вернулся в столичный аэропорт Внуково в ночь на 2 ноября из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Когда самолет пролетал над Воронежем, пилот заметил в лобовом стекле трещину. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Борт пассажирам заменили и они приземлились в Баку», — сказали в пресс-службе.

1 ноября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», следовавший в Санкт-Петербург, вернулся в тюменский аэропорт Рощино из-за отказа левого двигателя. В авиакомпании причиной отказа двигателя назвали попавшую в него птицу. На борту самолета находились 83 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

После инцидента Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм орнитологического обеспечения в Рощино. В частности, в надзорном органе проконтролируют, как около аэропорта отпугивались птицы.