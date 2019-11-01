«Ямал» назвал птицу причиной отказа двигателя севшего в Тюмени SSJ-100

Причиной отказа левого двигателя у Sukhoi Superjet-100 компании «Ямал», совершившего вынужденную посадку в Тюмени, стала попавшая в него птица, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в 19:05 по местному времени (17:05 мск) при наборе высоты у следовавшего из Тюмени в Санкт-Петербург Sukhoi Superjet-100 сработал датчик отказа левого двигателя. Командир лайнера принял решение вернуться в аэропорт Рощино. В течение часа самолет выработал топливо, после чего благополучно приземлился.

На борту самолета находились 83 пассажира, из которых двое — дети, а также четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал.

СК начал доследственную проверку по факту экстренной посадки самолета SSJ-100 авиакомпании «Ямал» в Тюмени, сообщили РБК в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. Сейчас сотрудники ведомства осматривают место происшествия, опрашивают пассажиров и экипаж.