Прокуратура решила проверить меры по отгону птиц после инцидента с SSJ100

Прокуратура решила проверить меры по отгону птиц после инцидента с SSJ100

Уральская транспортная прокуратура проверит соблюдение норм орнитологического обеспечения в тюменском аэропорту Рощино, куда в пятницу после взлета вернулся самолет SSJ-100 из-за попавшей в двигатель птицы, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уточнили, что проконтролируют выполнение мероприятий по отпугиванию птиц на аэродроме и близкой к нему территории. Согласно данным ведомства, их должны проводить по регламенту. После проверки в прокуратуре оценят, в полной ли мере сотрудники аэропорта выполняли необходимые мероприятия.

Ранее в пятницу самолет Sukhoi Superjet-100 компании «Ямал», выполняющий рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, сел в аэропорту Рощино незадолго после взлета. Командир принял такое решение из-за отказа левого двигателя. Позднее в авиакомпании сообщили, что в двигатель попала птица. В результате инцидента никто не пострадал. Резервный борт с пассажирами вылетел в пункт назначения.

После экстренной посадки СК начал доследственную проверку, сообщили РБК в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.