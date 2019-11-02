Медведев пригласил коллег по ШОС в Москву на День Победы

Медведев пригласил коллег по ШОС в Москву на День Победы

Премьер-министр Дмитрий Медведев пригласил глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на празднование 75-летия Победы, которое пройдет в России в 2020 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Пользуясь этой возможностью, приглашаю принять участие в том празднике, который будет в нашей стране», — сказал он за заседании совета глав кабминов членов ШОС.

Он добавил, что юбилей напомнит о времени, когда страны вместе «боролись с общей угрозой», а также поспособствует укреплению доверия и взаимопонимания между народами.

Кремль уже приглашал на празднование годовщины Победы президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, американского лидера Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и британского премьер-министра Бориса Джонсона.