Путин пригласил премьера Индии на юбилей Победы в мае 2020 года

Путин пригласил премьера Индии на юбилей Победы в мае 2020 года

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Москву на празднование юбилея Победы в мае 2020 года. Стенограмму обращения к индийскому премьеру опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы еще встретимся в Бразилии на саммите БРИКС, но ждем Вас и в мае следующего года на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом», — заявил российский лидер.

Накануне Путин во время визита в Монголию передал приглашение в Москву на 9 мая президенту страны Халтмаагийну Баттулгу. Глава Монголии приглашение принял.

Владимир Путин и Нарендра Моди встретились 4 сентября на причале острова Русский в рамках Восточного экономического форума. Они вместе отправились на судоверфь «Звезда» на катере «Ураган» из бухты Аякс в город Большой Камень.