МИД Франции подтвердил планы Макрона приехать в Москву на 75-летие Победы

Эмманюэль Макрон (Фото: Julien Mattia / Le Pictorium Agency / ZUMA / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент РБК.

Президент Владимир Путин пригласил французского лидера посетить столицу 9 мая 2020 года в ходе встречи на саммите G20 в японской Осаке. Пресс-служба Кремля сообщала, что Макрон приглашение принял. Помощник президента России Юрий Ушаков также говорил, что французская сторона подтвердила приезд президента в Москву.

Президент России также пригласил на празднование 75-летия Победы канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа. В Кремле сообщили, что приглашение посетить Москву также направят президенту Украины Владимиру Зеленскому. Участие в торжественных мероприятиях уже подтвердили 17 зарубежных лидеров.