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Лавров сообщил о приглашении руководству Израиля на празднование 9 мая

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ждет руководство Израиля на празднование 75-й годовщины Дня Победы в следующем году. Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, текст заявления опубликован на сайте МИД.

«Мы, конечно же, ждем руководителей Израиля на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади», — сказал Лавров, отметив, что власти Израиля подтверждают приверженность мероприятиям, призванным увековечить память героев.

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Ранее глава России принял приглашение президента Израиля Реувена Ривлина
посетить Израиль в 2020 году на день памяти жертв холокоста.

В июле правящая партия Израиля «Ликуд» повесила на здании своей штаб-квартиры плакат, на котором премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин пожимают друг другу руки. На плакате также размещен лозунг «Нетаньяху. В другой лиге».

В конце мая израильский парламент впервые в истории страны проголосовал за самороспуск и утвердил повторные выборы. Причиной стало то, что премьер-министру Нетаньяху не удалось сформировать правящую коалицию. Выборы состоятся 17 сентября.

Теги: Сергей Лавров, МИД России, Израиль
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