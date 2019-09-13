Лавров сообщил о приглашении руководству Израиля на празднование 9 мая

Лавров сообщил о приглашении руководству Израиля на празднование 9 мая

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ждет руководство Израиля на празднование 75-й годовщины Дня Победы в следующем году. Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, текст заявления опубликован на сайте МИД.

«Мы, конечно же, ждем руководителей Израиля на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади», — сказал Лавров, отметив, что власти Израиля подтверждают приверженность мероприятиям, призванным увековечить память героев.

Ранее глава России принял приглашение президента Израиля Реувена Ривлина

посетить Израиль в 2020 году на день памяти жертв холокоста.

В июле правящая партия Израиля «Ликуд» повесила на здании своей штаб-квартиры плакат, на котором премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин пожимают друг другу руки. На плакате также размещен лозунг «Нетаньяху. В другой лиге».