Лавров назвал главаря ИГ аль-Багдади «порождением США»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главарь запрещенной террористической организации «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади является «порождением Соединенных Штатов». Об этом он сказал в программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».

«Уничтожение террористов, если оно действительно состоялось, ведь аль-Багдади объявляли убитым многократно — это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании «Исламского государства» и в попытке создать халифат. Но то, что он является или являлся, если он уже мертв, порождением Соединенных Штатов, мы тоже очень хорошо знаем», — сказал он.

Лавров пояснил, что ИГ появилось после «незаконного вторжения США в Ирак» и освобождения из заключения экстремистов. «Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле», — подчеркнул глава МИД.

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