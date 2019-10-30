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Кирилл Семенов Новый «халифат»: как террористы будут действовать без аль-Багдади
Гибель аль-Багдади может заставить его соратников перенести свои операции за пределы Сирии и Ирака — в Африку, где «халифат» уже поставил под контроль немалые территории

Сообщение о ликвидации американским спецназом в сирийском Идлибе «халифа» «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади поначалу не все посчитали достоверным. Но личное заявление президента США и фактические подтверждения от многочисленных американских разведывательных структур практически не оставляют шансов на очередное воскрешение самозваного «халифа».

Между Турцией и курдами

На то, что операция по уничтожению лидера ИГ действительно была проведена в Идлибе американским спецназом, указывают и сообщения третьих сторон, в той или иной степени к ней причастных, — Турции, Ирака и «Сирийских демократических сил» (СДС). Кроме того, факт нахождения главаря ИГ в Идлибе подтвердила и конкурирующая с «халифатом» террористическая группировка «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России), под чьим контролем находится значительная часть этого региона. По данным боевиков ХТШ, им было известно примерное местонахождение «халифа», они охотились за ним, но американцы их опередили.

Местные источники отмечают, что в момент операции лидер террористов общался с высокопоставленными представителями еще одной террористической группировки — «Хуррас ад-Дин», которая считалась филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в России) в Сирии. Вероятно, в ней произошел раскол, и часть группировки вела переговоры о вхождении в состав «халифата». Последнее убежище аль-Багдади находилось в доме одного из командиров «Хуррас ад-Дин» в селении Бариша.

Под вопросом остается то, как аль-Багдади проник в Идлиб от иракской границы, где в районе города Хаджин были последние очаги «халифата». Наиболее вероятный маршрут — через территории, контролируемые курдами из «Сирийских демократических сил». Стоимость свободного прохода таким путем, по некоторым данным, может варьироваться от $2 тыс. до $10 тыс. за одного боевика. СДС уже открывали некоторым террористическим группам пути в подконтрольные протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) районы, чтобы помешать действиям турецкой армии. Спецслужбы Турции утверждают, что СДС с этой целью выпустили из тюрем более 400 боевиков ИГ. Так что смерть аль-Багдади точно не станет концом этой истории.

Осколки «халифата»

Среди членов ИГ, действующих в Ираке и Сирии, могут возникнуть разногласия по поводу того, кого считать преемником аль-Багдади. Эти группы все еще контролируют небольшие анклавы в сирийской пустыне и в районах иракско-сирийского пограничья, а в Ираке они перешли к подпольной и партизанской деятельности. Случаи внутренних конфликтов в ИГ регулярно имеют место. Даже когда в Ираке «халифат» был на грани уничтожения, происходили столкновения между североафриканскими боевиками из «Батальонов Баттар» и местными сторонниками ИГ за то, кому играть ведущую роль в организации.

Но, скорее всего, гибель аль-Багдади не остановит уже идущий процесс возвращения ИГ к исходным условиям подпольного повстанческого движения. Судя по перехваченной документации джихадистов, лидеры ИГ в Ираке еще в 2015 году начали готовиться к территориальным потерям: создавать параллельные органы командования и передавать больше полномочий командирам на местах.

Деятельность сетевых структур практически не зависит от фигуры верховного руководителя и замыкается на местных «амирах». Не столь важно, кто станет новым главой подпольного «халифата», — отдельные ячейки и анклавы, между которыми уже давно нет прямой связи, примут любое решение лидеров. По некоторым сведениям, сам аль-Багдади думал о своем преемнике. Близкое к ИГ информационное агентство AMAQ еще 7 августа 2019 года сообщило, что аль-Багдади выбрал на эту роль Абдуллу Кардаша. Новость появилась на фоне слухов относительно ухудшения состояния здоровья «халифа», после того как он был ранен во время боя в Хаджине.

Что касается «дальних вилаятов» ИГ, то есть территорий за пределами Сирии и Ирака, то и раньше центральное руководство группировки не считало нужным, да и не могло вмешиваться в действия этих структур, довольствуясь тем, что они дали присягу «халифу». Видимо, и сейчас они признают любую новую кандидатуру. Именно «дальние вилаяты» — от Африки до Афганистана и Филиппин — сейчас особенно важны для ИГ. Они могут поддержать имидж группировки не только как эффективной террористической структуры, но и организации, способной проводить масштабные операции и брать под контроль целые области.

Это касается прежде всего Африки, где ИГ открыла множество новых фронтов — в том числе в Демократической Республике Конго и Мозамбике. ИГ также контролирует значительные территории вокруг озера Чад, где был создан «вилаят Западная Африка» (ISWA), занимающий часть территорий Нигерии и Чада. Это самый большой после Сирии и Ирака подконтрольный ИГ район, имеющий атрибуты государственности — территориальный контроль, налоги, судебную систему. И хотя численность боевиков здесь значительна, в основном это местные жители, приток зарубежных джихадистов сюда затруднен.

Нельзя исключать, что после смерти аль-Багдади новое руководство «халифата» попытается перебраться в Африку, взяв под контроль местные «вилаяты». Там угроза ликвидации американским спецназом или ударом с беспилотника значительно ниже из-за отдаленности театра боевых действий. Когда-то и Усама бен Ладен был вынужден скрываться в Судане, а его наиболее резонансная террористическая активность началась в конце 1990-х годов именно с Африки, с атак на американские посольства в Кении и Танзании.

Об авторах
Кирилл Семенов эксперт Российского совета по международным делам
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, ИГИЛ, Абу Бакр аль-Багдади, Сирия, Ирак, Африка
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