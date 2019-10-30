Гибель аль-Багдади может заставить его соратников перенести свои операции за пределы Сирии и Ирака — в Африку, где «халифат» уже поставил под контроль немалые территории

Сообщение о ликвидации американским спецназом в сирийском Идлибе «халифа» «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади поначалу не все посчитали достоверным. Но личное заявление президента США и фактические подтверждения от многочисленных американских разведывательных структур практически не оставляют шансов на очередное воскрешение самозваного «халифа».

Между Турцией и курдами

На то, что операция по уничтожению лидера ИГ действительно была проведена в Идлибе американским спецназом, указывают и сообщения третьих сторон, в той или иной степени к ней причастных, — Турции, Ирака и «Сирийских демократических сил» (СДС). Кроме того, факт нахождения главаря ИГ в Идлибе подтвердила и конкурирующая с «халифатом» террористическая группировка «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России), под чьим контролем находится значительная часть этого региона. По данным боевиков ХТШ, им было известно примерное местонахождение «халифа», они охотились за ним, но американцы их опередили.

Местные источники отмечают, что в момент операции лидер террористов общался с высокопоставленными представителями еще одной террористической группировки — «Хуррас ад-Дин», которая считалась филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в России) в Сирии. Вероятно, в ней произошел раскол, и часть группировки вела переговоры о вхождении в состав «халифата». Последнее убежище аль-Багдади находилось в доме одного из командиров «Хуррас ад-Дин» в селении Бариша.

Под вопросом остается то, как аль-Багдади проник в Идлиб от иракской границы, где в районе города Хаджин были последние очаги «халифата». Наиболее вероятный маршрут — через территории, контролируемые курдами из «Сирийских демократических сил». Стоимость свободного прохода таким путем, по некоторым данным, может варьироваться от $2 тыс. до $10 тыс. за одного боевика. СДС уже открывали некоторым террористическим группам пути в подконтрольные протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) районы, чтобы помешать действиям турецкой армии. Спецслужбы Турции утверждают, что СДС с этой целью выпустили из тюрем более 400 боевиков ИГ. Так что смерть аль-Багдади точно не станет концом этой истории.