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В Тернополе Зеленского встретили криками «Позор!»

Жители Тернополя на западе Украины встретили президента Владимира Зеленского криками «Ганьба!» («Позор!»), сообщает портал TSN со ссылкой на городской портал.

Зеленский приехал в Тернополь для представления нового губернатора. Из сообщения с сайта следует, что при входе в областную администрацию жители выстроились в «коридор» и сопровождали президента криками. У президента спросили, будут ли наказаны депутаты из «Слуги народа», которые освистали в Раде бойца-добровольца Яну Зинкевич.

«Я считаю, что нельзя в Верховной раде кричать «Ганьба!». Я когда сегодня заходил, внизу мне тоже кричали «Ганьба!». Я же не ниже народного депутата, это неправильно такое кричать», — сказал Зеленский и пообещал разобраться в ситуации с Зиневич.

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Ранее, 29 октября, митинг против разведения сил в Донбассе устроили в Киеве недалеко от офиса Зеленского. Митингующие выкрикивали лозунги «Нет капитуляции» и «Слава Украине». В акции приняли участие около 400 человек.

Несколько митингов против «формулы Штайнмайера» состоялось в начале октября в Киеве и ряде других городов. Подписанная Украиной «формула» устанавливает порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса. Также документ предусматривает разведение сил на линии соприкосновения, которое начали 29 октября.

Теги: Владимир Зеленский, Тернополь, Донбасс
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