В Тернополе Зеленского встретили криками «Позор!»

Жители Тернополя на западе Украины встретили президента Владимира Зеленского криками «Ганьба!» («Позор!»), сообщает портал TSN со ссылкой на городской портал.

Зеленский приехал в Тернополь для представления нового губернатора. Из сообщения с сайта следует, что при входе в областную администрацию жители выстроились в «коридор» и сопровождали президента криками. У президента спросили, будут ли наказаны депутаты из «Слуги народа», которые освистали в Раде бойца-добровольца Яну Зинкевич.

«Я считаю, что нельзя в Верховной раде кричать «Ганьба!». Я когда сегодня заходил, внизу мне тоже кричали «Ганьба!». Я же не ниже народного депутата, это неправильно такое кричать», — сказал Зеленский и пообещал разобраться в ситуации с Зиневич.

Ранее, 29 октября, митинг против разведения сил в Донбассе устроили в Киеве недалеко от офиса Зеленского. Митингующие выкрикивали лозунги «Нет капитуляции» и «Слава Украине». В акции приняли участие около 400 человек.