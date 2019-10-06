В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера»

В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера»

В Киеве проходит очередная акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (она определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса), сообщает УНИАН.

По данным агентства, в митинге на майдане Незалежности принимают участие несколько тысяч человек. Они выражают сомнения в том, что выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пройдут по украинскому законодательству, и держат плакаты с надписями вроде «Слуга, выходи! Народ пришел».

Как отмечает «Страна.ua», протесты также проходят и в других городах. Количество митингующих в Киеве «не зашкаливает», утверждает издание.

2 октября в украинских городах также прошли акции «Нет капитуляции!» против «формулы Штайнмайера». Количество участников в Киеве оценивалось в пределах 1 тыс. человек. На следующий день президент Владимир Зеленский отреагировал на митинги и заверил, что слышит протестующих.