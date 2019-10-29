Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе. Об этом сообщает NewsOne.

По данным телеканала, протестующие намерены этим донести, что общество не поддерживает разведение войск и что властям нельзя игнорировать мнение большинства украинцев.

NewsOne сообщает, что некоторые митингующие принесли флаги Украины. Они выкрикивают лозунги «Нет капитуляции» и «Слава Украине».

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