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«Сафмар» Гуцериева назвал фальшивкой материал Reuters о долге в ₽1 трлн

В группе компаний «Сафмар» заявили, что Reuters нарушает принципы объективной и честной журналистики из-за опубликованного агентством материала, содержавшего сведения о том, что совокупный долг бизнеса Михаила Гуцериева составляет порядка 1 трлн руб. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте группы.

Речь идет о статье Reuters от 31 октября этого года. В публикации агентства со ссылкой на материалы презентации банка непубличных активов «Траст» сообщалось, что общая долговая нагрузка бизнеса Гуцериева составляет 1,025 трлн руб.

В группе компаний заявили, что неоднократно предупреждали СМИ о публикации «лживой информации» о ее деятельности, отметив, что итогом «подобного рода инсинуаций» агентства станет иск «Сафмар» в отношении Reuters о защите деловой репутации и требование опровержения «фальшивых заявлений».

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В заявлении группы опровергаются сведения о связи «Сафмара» с долговыми обязательствами Бинбанка, Рост Банка и «Траста». В «Сафмаре» признали, что ряд компаний Гуцериева имеет текущие кредитные обязательства перед банком «Траст». Вместе с тем в холдинге заявили, что все обязательства реализуются в полном объеме, отметив, что ни у бизнесмена, ни у предприятий группы нет перед банком других долгов.

В группе компаний также подтвердили, что «Сафмар» выкупает у «Траста» часть активов, который ранее передал санированным банкам племянник Гуцериева Микаил Шишханов, однако объяснили, что речь идет о приобретении «работающих активов», а не о погашении долга Гуцериева.

Ранее статью о триллионном долге семьи Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова опубликовал Forbes. Журнал со ссылкой на источники сообщал, что, согласно подсчетам «Траста», общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и Шишханова, перед банками составляет примерно 1 трлн руб. ($15 млрд.). «Сафмар» назвал публикацию «откровенной ложью», отметив, что оставляет за собой право подать иск о защите деловой репутации. Позже издатель Forbes, компания «АС РУС МЕДИА» сообщила о решении подать иск против холдинга.

Теги: «Сафмар», Михаил Гуцериев, иск
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«Сафмар» Гуцериева заявил об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн
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