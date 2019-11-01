«Сафмар» Гуцериева назвал фальшивкой материал Reuters о долге в ₽1 трлн

В группе компаний «Сафмар» заявили, что Reuters нарушает принципы объективной и честной журналистики из-за опубликованного агентством материала, содержавшего сведения о том, что совокупный долг бизнеса Михаила Гуцериева составляет порядка 1 трлн руб. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте группы.

Речь идет о статье Reuters от 31 октября этого года. В публикации агентства со ссылкой на материалы презентации банка непубличных активов «Траст» сообщалось, что общая долговая нагрузка бизнеса Гуцериева составляет 1,025 трлн руб.

В группе компаний заявили, что неоднократно предупреждали СМИ о публикации «лживой информации» о ее деятельности, отметив, что итогом «подобного рода инсинуаций» агентства станет иск «Сафмар» в отношении Reuters о защите деловой репутации и требование опровержения «фальшивых заявлений».

В заявлении группы опровергаются сведения о связи «Сафмара» с долговыми обязательствами Бинбанка, Рост Банка и «Траста». В «Сафмаре» признали, что ряд компаний Гуцериева имеет текущие кредитные обязательства перед банком «Траст». Вместе с тем в холдинге заявили, что все обязательства реализуются в полном объеме, отметив, что ни у бизнесмена, ни у предприятий группы нет перед банком других долгов.