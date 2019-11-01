У Superjet отказал двигатель после вылета из Тюмени

У Superjet отказал двигатель после вылета из Тюмени

На борту самолета авиакомпании «Ямал» находятся 80 человек. Лайнер должен был доставить их в Санкт-Петербург

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет Sukhoi Superjet 100 готовится к экстренной посадке в аэропорту Тюмени, сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». По данным агентств, причиной этого стал отказ двигателя вскоре после взлета.

«Самолет «Суперджет 100» авиакомпании «Ямал» вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург. В полете произошел отказ двигателя. Сейчас он кружит над аэропортом вылета и вырабатывает топливо. На борту находятся 80 пассажиров и экипаж», — сказал собеседник ТАСС.

На сайте аэропорта Тюмени указано, что самолет Superjet авиакомпании «Ямал», выполняющий рейс YC811 по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург, вылетел в 19:00 по местному времени (17:00 мск).

Источник, близкий к производителю самолета — «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС), сообщил РБК, что пилоты отключили засбоивший двигатель сами и самолет еще около 40 минут будет вырабатывать топливо.

«Посадка самолета ожидается в течение полутора часов», — сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании «Ямал». Собеседник агентства пояснил, что при взлете «произошел помпаж турбины и отказал левый двигатель».