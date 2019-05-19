СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

По некоторым данным, самолет прервал взлет на скорости 55 км/ч из-за отказа гидросистемы. В авиакомпании подтвердили, что самолет вовремя не вылетел, уточнив, что рейс задержан по технической причине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ульяновска в Москву вечером в субботу, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника, речь идет о рейсе SU1389. «Прерванный взлет на скорости 55 км/ч из-за отказа первой гидросистемы. Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на Сухом», — приводит агентство слова своего собеседника.

Данные сайта Flightradar свидетельствуют, что самолет проехал часть взлетно-посадочно полосы, а затем вернулся к месту стоянки. По данным на 0:30 мск самолет находится в аэропорту Ульяновска. Вылет рейса должен был состояться в 17:20 по местному времени. Статус рейса на момент написания заметки значится как «отменен».

На сайте аэропорта Ульяновска, в статусе рейса SU1389 указано «посадка закончена».

Телеканал «РЕН» со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы ПАО «Аэрофлот» Веру Абанину сообщает, что Sukhoi Superjet 100 рейса Ульяновск — Москва задержан по технической причине. «Пассажиры будут отправлены рейсом SU1289 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320», — приводит телеканал ее слова. Абанина уточнила, что вылет запланирован на 05:20.